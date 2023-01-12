Эдроган переговорит с Путиным и Зеленским: о чем будут договариваться

В четверг, 12 января, главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч анонсировал телефонный разговор турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По его словам, переговоры пройдут 13-14 января.

Малкоч попросил Эрдогана поддержать создание гуманитарного коридора между Россией и Украиной. Администрация турецкого президента уже приступила к необходимой работе.

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Согласование коридора станет "значимым аспектом"

Если мы сможем добиться успеха после такой встречи, если мы сможем добиться успеха во взаимном обмене ранеными в России или Украине, обмене детьми или женщинами, это будет одним из наиболее значимых аспектов этой встречи.

– сказал турецкий омбудсмен.

Он также добавил, что координировать создание гуманитарного коридора будет Турция.

Как отреагировали в России

В свою очередь, в Кремле не подтвердили и не опровергли переговоры. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что заранее международные разговоры не будут анонсироваться.

Также напомним, что уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в ночь с 10 на 11 января провел переговоры с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой в Анкаре. По информации западных СМИ, вроде бы удалось договориться об обмене 40 военнопленных.

Что известно о переговорах Лубинца с Москальковой