О смерти Багирова сообщили его "коллеги" о пропагандистском цехе и российских СМИ, информирует 24 Канал. Известно, что перед смертью пропагандист провел неделю в коме.

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Багиров был доверенным лицом Путина на выборах

Некоторые пропагандисты утверждают, что последнюю неделю Багиров провел в коме в больнице. У него отказали все органы. Что повлекло за собой такое тяжелое состояние пропагандиста – не уточняют.

С 2007 года Багиров приобретал популярность как писатель и сценарист, но затем решил совать нос в политику. Во время президентских выборов в 2012 году он стал доверенным лицом Владимира Путина.

В 2015 году он был заочно осужден в Молдове за "организацию массовых беспорядков" из-за публикации материалов, которые привели к столкновениям перед парламентскими выборами в стране в 2009 году. В следующем году он баллотировался в депутаты Госдумы от партии "Патриоты России", но не прошел.

В 2015 году Багиров выражал восхищение высокими рейтингами Путина, начавшего войну против Украины, а украинцев назвал "несчастными хохлами". Во время полномасштабной войны вел свою авторскую программу на одном из пропагандистских ресурсов.