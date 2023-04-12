Граждане страны-террористки настолько далеки от цивилизации, что хотят войны даже в Космосе. В ее возможность верят до 35% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного прокремлевскими социологами, информирует 24 Канал.
Обратите внимание Не Украина: россияне ответили, к чьим гражданам "относятся хуже всего"
Куда мечтают бежать россияне:
- 24% – на Марс;
- 10% – на Луну;
- 9% – на Венеру;
- 6% – на Юпитер;
- 5% – на Сатурн.
В общем это – традиционное для россиян желание. Граждане страны-террористки, которая действует хуже, чем ИГИЛ, не хотят менять что-то внутри своей страны Они радуются открытию туалетов и пробивают дно зверскими поступками.
Россияне настолько ненавидят друг друга и человечество в целом, что считают, что в ближайшие 50 лет всех землян уничтожит гигантский метеорит. Кроме того, 3% россиян даже верят, что Землю захватят инопланетяне.
Пока же Россия готова увеличивать свои потери в войне. То, что 180 050 окупантов уже отправили на концерт к Кобзону, страну-террористку не волнует