Граждане страны-террористки настолько далеки от цивилизации, что хотят войны даже в Космосе. В ее возможность верят до 35% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного прокремлевскими социологами, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Не Украина: россияне ответили, к чьим гражданам "относятся хуже всего"

Куда мечтают бежать россияне:

24% – на Марс;

10% – на Луну;

9% – на Венеру;

6% – на Юпитер;

5% – на Сатурн.

В общем это – традиционное для россиян желание. Граждане страны-террористки, которая действует хуже, чем ИГИЛ, не хотят менять что-то внутри своей страны Они радуются открытию туалетов и пробивают дно зверскими поступками.

Россияне настолько ненавидят друг друга и человечество в целом, что считают, что в ближайшие 50 лет всех землян уничтожит гигантский метеорит. Кроме того, 3% россиян даже верят, что Землю захватят инопланетяне.

Пока же Россия готова увеличивать свои потери в войне. То, что 180 050 окупантов уже отправили на концерт к Кобзону, страну-террористку не волнует