Про смерть Багірова повідомили його "колеги" про пропагандистському цеху та російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Відомо, що перед смертю пропагандист провів тиждень у комі.

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Багіров був довіреною особою Путіна на виборах

Деякі пропагандисти стверджують, що останній тиждень Багіров провів у комі в лікарні. У нього відмовили всі органи. Що спричинило такий важкий стан пропагандиста – не уточнюють.

З 2007 року Багіров здобував популярність як письменник та сценарист, але потім вирішив сунути носа у політику. Під час президентських виборів у 2012 році він став довіреною особою Владіміра Путіна.

У 2015 році його заочно засудили у Молдові за "організацію масових безладів" через публікацію матеріалів, які призвели до сутичок перед парламентськими виборами в країні у 2009 році. Наступного ж року він балотувався в депутати Держдуми від партії "Патріоти Росії", але не пройшов.

У 2015 році Багіров висловлював захоплення високими рейтингами Путіна, який почав війну проти України, а українців назвав "нещасними хохлами". У час повномасштабної війни вів свою авторську програму на одному з пропагандистських ресурсів.