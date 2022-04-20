Эффективно сбивают самолеты: Норвегия передала Украине ЗРК "Мистраль"
Источник:Regjeringen
Норвегия передала Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral. Они предназначены для поражения вертолетов и самолетов на малых высотах.
Норвегия передала Украине оружие
Об этом заявил министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм. По его словам, война в Украине может быть продолжительной, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии.
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Поэтому, по его словам, правительство Норвегии решило передать Украине систему противовоздушной обороны "Мистраль".
ЗРК "Мистраль" – это эффективное оружие, которое применялось в ВМС и которое будет очень полезным для Украины,
– заявил он.
По словам Грама, этот тип противовоздушной обороны планировали заменить в Норвегии более новыми. Поэтому передача ракет не будет оказывать значительного влияния на национальные оперативные возможности.
"Ракета будет выведена из производства Вооруженных сил Норвегии, но это все еще современное и эффективное оружие. Другие страны также передали подобные системы оружия, говорит министр обороны", – сказал министр.
Отмечается, что ЗРК уже следует в Украину.
Что известно о "Мистрали"
- Модификации этого комплекса находятся на вооружении более 20 стран мира.
- Может попадать в цели на расстоянии – 500 – 6000 метров, на высоте – от 5 до 3000 метров.
- Максимальная скорость ракеты – 800 метров в секунду.
- Длина ракеты – 1860 миллиметров.
- Вес ракеты – 18,7 килограмма. Масса ракеты с пусковой установкой – 24 килограмма.
- Произведено более 160 тысяч комплексов разных модификаций.