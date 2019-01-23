Эффектный ответ на провокации противника на Донбассе: оккупанты понесли потери
В течение суток 22 января боевики на Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Как отмечают представители штаба Объединенных сил в своем традиционном отчете, оккупанты из стрелкового оружия обстреляли Чермалык на Мариупольском направлении.
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Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны представители ГСЧС Украины из состава Объединенных сил вблизи города Марьинки. В результате один представитель ГСЧС Украины из состава Объединенных получил ранения.
Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских позиций пророссийские наемники вели:
– в районе Широкино: из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;
– вблизи Павлополя: из гранатометов и стрелкового оружия;
– в районе Красногоровки: из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил:
– вблизи поселка Золотое-4: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Добавим, что украинские военные на провокации боевиков отвечали огнем.
По данным разведки, 22 января, два оккупанта были уничтожены и ещё два получили ранения.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
К слову, в ночь с 17 на 18 января вблизи оккупированной Горловки боевики захватили в плен украинского бойца 58-й отдельной мотопехотной бригады Станислава Панченко. Впоследствии видео с воином они опубликовали на своих ресурсах.