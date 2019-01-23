Эффектный ответ на провокации противника на Донбассе: оккупанты понесли потери

В течение суток 22 января боевики на Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Как отмечают представители штаба Объединенных сил в своем традиционном отчете, оккупанты из стрелкового оружия обстреляли Чермалык на Мариупольском направлении.

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Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны представители ГСЧС Украины из состава Объединенных сил вблизи города Марьинки. В результате один представитель ГСЧС Украины из состава Объединенных получил ранения.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских позиций пророссийские наемники вели:

– в районе Широкино: из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

– вблизи Павлополя: из гранатометов и стрелкового оружия;

– в районе Красногоровки: из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил:

– вблизи поселка Золотое-4: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Добавим, что украинские военные на провокации боевиков отвечали огнем.

По данным разведки, 22 января, два оккупанта были уничтожены и ещё два получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

К слову, в ночь с 17 на 18 января вблизи оккупированной Горловки боевики захватили в плен украинского бойца 58-й отдельной мотопехотной бригады Станислава Панченко. Впоследствии видео с воином они опубликовали на своих ресурсах.