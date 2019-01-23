Ефектна відповідь на провокації противника на Донбасі: окупанти зазнали втрат

Упродовж доби 22 січня бойовики на Донбасі чотири рази порушували режим припинення вогню. Унаслідок бойових дій один військовий Об’єднаних сил зазнав поранення.

Як зазначають представники штабу Об’єднаних сил у своєму традиційному звіті, окупанти зі стрілецької зброї обстріляли Чермалик на Маріупольському напрямку.

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Крім того, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї було обстріляно представників ДСНС України зі складу Об'єднаних сил поблизу міста Мар'їнки. У результаті один представник ДСНС України зі складу Об'єднаних отримав поранення.

Також у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій українських позицій проросійські найманці вели:

– у районі Широкиного: з гранатометів, великокаліберних кулеметів;

– поблизу Павлополя: з гранатометів та стрілецької зброї;

– у районі Красногорівки: з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об’єднаних сил:

– поблизу селища Золоте-4.: з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Додамо, що українські військові на провокації бойовиків відповідали вогнем.

За даними розвідки, 22 січня, двох окупантів було знищено та двоє зазнали поранень.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

До слова, уночі з 17 проти 18 січня поблизу окупованої Горлівки бойовики захопили в полон українського бійця 58-ї окремої мотопіхотної бригади Станіслава Панченка. Згодом відео з воїном вони опублікували на своїх ресурсах.