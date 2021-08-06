В Эфиопии повстанцы захватили город из Всемирного наследия ЮНЕСКО

Повстанцы из эфиопского Тигра захватили город Лалибэла. Его знаменитые высеченные в скале церкви находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

О том, что повстанцы взяли под контроль Лалибэлу, издание сообщает со ссылкой на заместителя мэра города Мандефро Тадессе.

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Захват города из Всемирного наследия ЮНЕСКО

По словам Тадессе, Лалибэла находится под контролем повстанцев Тыграя. Стрельбы не было, однако жители бегут из города.

Заместитель мэра выразил свою обеспокоенность вопросом сохранения церквей.

Лалибэла: почему город так важен

Город Лалибэла является святым местом для миллионов православных христиан. В нем расположены 11 средневековых монолитных пещерных церквей, высеченных в скале, которые датируются 12 и 13 веками. Церкви внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1978 году.



Церковь Святого Георгия в Лалибэле / фото Википедии

Напомним, в течение последних недель боевые действия распространились из Тыграя на 2 соседних региона – Амхару и Афар. В результате примерно 250 тысяч человек были вынуждены бежать.

Сложная ситуация в Тыграе: что известно

В ноябре 2020 года в Тыграе началась война между властями Эфиопии и партией "Народный фронт освобождения Тыграя", которая находится у власти.

В результате боевых действий погибли тысячи людей, еще более 2 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

Продовольственная ситуация в регионе достигла уровня "катастрофы" – люди голодают и умирают.

28 июня 2021 года правительство Эфиопии объявило о немедленном одностороннем прекращении огня в Тыграе. Его объявили из-за аграрного сезона, который продлится до конца сентября.

Повстанцы захватили Лалибэлу: смотрите карту