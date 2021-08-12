Греческие власти оперативно развернули поисково-спасательную операцию.

Важно Возле Крыма произошел выброс нефти в российском порту

К месту происшествия вылетели 2 вертолета ВВС и ВМС Греции, направились катера береговой охраны, а также рыболовные суда.

Как пишут российские СМИ, благодаря совместным усилиям удалось спасти всех 17 пассажиров, находившихся на борту. Предварительно, жертв в результате инцидента нет. Причины аварии пока остаются тайной.

Остров Милос, у которого затонуло судно: карта

Заметим, что почти 2 года назад, в декабре 2019-го, в Эгейском море у Греции потерпело крушение судно с украинским. Сухогруз New Leo под флагом Либерии вышел из греческого порта Элефсис и направлялся в Турцию, однако попал в сильный шторм. К счастью, с судна успели эвакуировать всех украинских членов экипажа.