Грецька влада оперативно розгорнула пошуково-рятувальну операцію.

Важливо Біля Криму стався викид нафти у російському порту

До місця події вилетіли 2 вертольоти ВПС і ВМС Греції, попрямували катери берегової охорони, а також рибальські судна.

Як пишуть російські ЗМІ, завдяки спільним зусиллям вдалося врятувати всіх 17 пасажирів, які були на борту. Попередньо, жертв внаслідок інциденту нема. Причини аварії наразі залишаються таємницею.

Острів Мілос, біля якого затонуло судно: карта

Зауважимо, що майже 2 роки тому, у грудні 2019-го, в Егейському морі біля Греції зазнало аварії судно з українцями. Суховантаж New Leo під прапором Ліберії вийшов з грецького порту Елефсин і прямував до Туреччини, однак потрапив в сильний шторм. На щастя, із судна встигли евакуювати всіх українців-членів екіпажу.