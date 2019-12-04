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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Судно з 14 українцями на борту зазнало аварії біля Греції: фото

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      ВПС Греції намагаються евакуювати українців з судна New Leo / maritimebulletin.net

      Поблизу берегів Греції в Егейському морі через шторм зазнало аварії судно New Leo. На його борту в момент аварії перебували 14 моряків з України.

      Корабель потрапив у сильний шторм, через що відбулося зміщення вантажу. Після цього судно втратило керування, а його корпус зазнав повороту уздовж осі, повідомляє видання Maritime buletin.

      До слова: Моряк з Одеси безслідно зник з корабля, а судно просто продовжило рух

      Судно New Leo під прапором Ліберії вийшло з грецького порту Елефсин і прямувало до Туреччини, однак потрапило в сильний шторм поблизу островів біля грецьких берегів.

      Українці, які перебувають на борту корабля, вже запросили у берегової охорони Греції евакуацію. Зараз проводиться операція з порятунку екіпажу судна. На місце аварії направили два кораблі берегової охорони і два вертольоти Військово-повітряних сил Греції.

      Судно New Leo: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Водний транспорт Греція
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