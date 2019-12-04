Судно з 14 українцями на борту зазнало аварії біля Греції: фото

Поблизу берегів Греції в Егейському морі через шторм зазнало аварії судно New Leo. На його борту в момент аварії перебували 14 моряків з України.

Корабель потрапив у сильний шторм, через що відбулося зміщення вантажу. Після цього судно втратило керування, а його корпус зазнав повороту уздовж осі, повідомляє видання Maritime buletin.

До слова: Моряк з Одеси безслідно зник з корабля, а судно просто продовжило рух

Судно New Leo під прапором Ліберії вийшло з грецького порту Елефсин і прямувало до Туреччини, однак потрапило в сильний шторм поблизу островів біля грецьких берегів.

Українці, які перебувають на борту корабля, вже запросили у берегової охорони Греції евакуацію. Зараз проводиться операція з порятунку екіпажу судна. На місце аварії направили два кораблі берегової охорони і два вертольоти Військово-повітряних сил Греції.

Судно New Leo: дивіться фото