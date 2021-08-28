Инцидент с судном с украинским зерном произошел 28 августа около скалистого острова Каравия.
Ранее В Эгейском море затонуло туристическое судно: начали масштабную спасательную операцию
Затонуло судно с пшеницей из Украины
На борту судна Sea Bird находились 16 членов экипажа – все граждане Сирии. Оно шло под флагом африканского государства Того по маршруту Украина – Тунис.
В Эгейском море вблизи побережья Греции судно сначала село на мель, а затем затонуло.
Береговая охрана отправила ему на помощь 2 патрульных катера, 5 судов и вертолет. К счастью, моряки не пострадали, всех удалось эвакуировать. К месту инцидента также направили 3 судна, которые должны предотвратить загрязнение моря.
Что стало причиной катастрофы, пока неизвестно. Погодные условия, по информации греческого издания, в морской зоне были хорошими.
Авария иранского военного корабля
В июне корабль Военно-морских сил Ирана Khark затонул в Оманском заливе у берегов южного порта Джаск. Этому предшествовал масштабная пожар, вспыхнувший на судне. В течение 20 часов спасатели пытались его потушить.
Kharg был крупнейшим кораблем иранских ВМС. С его помощью другие иранские корабли снабжали в море, он также перевозил тяжелые грузы и был стартовой точкой для вертолетов.
В Эгейском море затонуло судно с украинским зерном: карта