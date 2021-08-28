Инцидент с судном с украинским зерном произошел 28 августа около скалистого острова Каравия.

Ранее В Эгейском море затонуло туристическое судно: начали масштабную спасательную операцию

Затонуло судно с пшеницей из Украины

На борту судна Sea Bird находились 16 членов экипажа – все граждане Сирии. Оно шло под флагом африканского государства Того по маршруту Украина – Тунис.

В Эгейском море вблизи побережья Греции судно сначала село на мель, а затем затонуло.

Береговая охрана отправила ему на помощь 2 патрульных катера, 5 судов и вертолет. К счастью, моряки не пострадали, всех удалось эвакуировать. К месту инцидента также направили 3 судна, которые должны предотвратить загрязнение моря.

Что стало причиной катастрофы, пока неизвестно. Погодные условия, по информации греческого издания, в морской зоне были хорошими.

Авария иранского военного корабля

В июне корабль Военно-морских сил Ирана Khark затонул в Оманском заливе у берегов южного порта Джаск. Этому предшествовал масштабная пожар, вспыхнувший на судне. В течение 20 часов спасатели пытались его потушить.

Kharg был крупнейшим кораблем иранских ВМС. С его помощью другие иранские корабли снабжали в море, он также перевозил тяжелые грузы и был стартовой точкой для вертолетов.

В Эгейском море затонуло судно с украинским зерном: карта