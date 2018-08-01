Эйфелеву башню закрыли для посетителей
1 августа Эйфелеву башню в Париже закрыли для посетителей из-за забастовки работников.
Об этом сообщили на на официальной страничке башни в Twitter.
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Работники Эйфелевой башни протестуют против новой политики ее посещения, которая, по данным профсоюза, порождает огромные очереди.
Из-за забастовки Эйфелева башня закрыта с 16:00. Посетители, которые приобрели билеты, пожалуйста, проверьте свою почту для получения дополнительной информации,
– написали в сообщении.
Напомним, на здании городского совета Парижа появилось фото украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колоний в Лабытнанги.
Источник: 24 Канал
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