Эйфелеву башню закрыли для посетителей

1 августа Эйфелеву башню в Париже закрыли для посетителей из-за забастовки работников.

Об этом сообщили на на официальной страничке башни в Twitter.

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Работники Эйфелевой башни протестуют против новой политики ее посещения, которая, по данным профсоюза, порождает огромные очереди.

LAST MINUTE INFORMATION : Due to a strike, the Eiffel Tower is closed since 4:00 pm (16h00).

Visitors with tickets, please check your mailbox for further information.

We are trully sorry for the inconvenience. pic.twitter.com/oTpHFrXYFH — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) August 1, 2018

Из-за забастовки Эйфелева башня закрыта с 16:00. Посетители, которые приобрели билеты, пожалуйста, проверьте свою почту для получения дополнительной информации,

– написали в сообщении.

Напомним, на здании городского совета Парижа появилось фото украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колоний в Лабытнанги.