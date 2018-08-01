Ейфелеву вежу закрили для відвідувачів

1 серпня Ейфелеву вежу в Парижі закрили для відвідувачів через страйк працівників.

Про це повідомлии на на офіційній сторінці вежі в Twitter.

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Працівників Ейфелевої вежі протестують проти нової політики її відвідування, яка, за даними профспілки, породжує величезні черги.

LAST MINUTE INFORMATION : Due to a strike, the Eiffel Tower is closed since 4:00 pm (16h00).

Visitors with tickets, please check your mailbox for further information.

We are trully sorry for the inconvenience. pic.twitter.com/oTpHFrXYFH — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) August 1, 2018

Через страйк Ейфелева вежа закрита з 16:00. Відвідувачі, які придбали квитки, будь ласка, перевірте свою пошту для отримання додаткової інформації,

– написали у повідомленні.

Нагадаємо, на будівлі міської ради Парижа з'явилось фото українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в російській колоній у Лабитнангі.