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Ейфелеву вежу закрили для відвідувачів

131 Читать новость на русском
Ейфелева вежа
Ейфелева вежа / Фото з відкритих джерел

1 серпня Ейфелеву вежу в Парижі закрили для відвідувачів через страйк працівників.

Про це повідомлии на на офіційній сторінці вежі в Twitter.

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Працівників Ейфелевої вежі протестують проти нової політики її відвідування, яка, за даними профспілки, породжує величезні черги.

Через страйк Ейфелева вежа закрита з 16:00. Відвідувачі, які придбали квитки, будь ласка, перевірте свою пошту для отримання додаткової інформації,
– написали у повідомленні.

Нагадаємо, на будівлі міської ради Парижа з'явилось фото українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в російській колоній у Лабитнангі.

Теги: Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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