Должен был получить награду за спасенную жизнь: на войне в Украине погиб спецназовец из Британии

23-летний Эйртон Редферн из южного Девона, что в Англии, погиб 9 мая в Донецкой области. Он еще в 2025 году присоединился к специализированному подразделению, которое поддерживает украинские силы.

О потере сообщила мать военного, передает BBC. У Эйртона остался также 10-летний брат.

Что известно о павшем за Украину иностранце?

Женщина, которая попросила называть ее Наташа, рассказала, что "с глубокой болью вынуждена сообщить о гибели своего сильного, смелого и невероятно храброго сына".

Она также призналась, что долгое время жила в страхе получить известие от полиции, и этот страх, к сожалению, оправдался 11 мая, когда семья узнала о его смерти.



Эйртон Редферн погиб в Донецкой области / Фото из архива его матери

В заявлении Министерства иностранных дел Великобритании отмечается, что ведомство поддерживает семью погибшего британца и взаимодействует с украинскими властями.

Мать добавила, что сын должен был получить награду за храбрость, вместо этого его жизнь оборвала война. Мать поблагодарила всех за поддержку и слова сочувствия.

Известно, что Эйртон учился в Churston Ferrers Grammar School, с 12 лет был в воздушных кадетах в Торки, а в 17 лет поступил в RAF, после чего отправился за границу. Его бывший преподаватель описал его как умного, харизматичного и очень способного ученика, который произвел сильное впечатление на окружающих и имел четкий интерес к военной службе.

Кто еще из иностранцев отдал жизнь на войне в Украине?

Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании Джордж Хули погиб 9 декабря, получив смертельное ранение во время испытаний новых оборонительных возможностей в Украине.

27-летний доброволец из Чехии по имени Йирка погиб в Харьковской области. Он был выпускником Средней художественно-промышленной школы в Угерском Градиште и учился там до третьего курса, после чего оставил учебу в 2019 году.

Также известно о гибели британского оператора БпЛА Бена Лео Берджесса, который пал 20 июня в селе Андреевка на Сумщине. Он добровольно присоединился к украинским силам в 2022 году и служил в 78-м десантно-штурмовом полку.