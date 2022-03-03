Экипаж затонувшего судна HELT спасен

Экипаж затонувшего судна HELT, пораженного российской ракетой, спасен. Шесть моряков, которые были там, найдены и находятся на борту спасательного судна SAR 01.

Спаслись четыре украинца и двое россиян

Состояние здоровья всех членов экипажа удовлетворительное. Спасательный катер возвращается в порт Черноморск.

Стоит знать Россияне могли захватить гражданские судна, чтобы под их прикрытием зайти в Одессу

Операцию по спасению проводит КП "Морская поисково-спасательная служба".

Как известно, теплоход под флагом Панамы был поражен ракетой ВМС России. Судно затонуло на траверсе порта Южный.

На борту находились четверо украинцев и двое россиян. Сначала сообщалось, что выжили только два моряка.

Спасателям было сложно провести операцию из-за того, что они постоянно находились под прицелом русской армии.

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