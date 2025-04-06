Феноменальный результат: военный с экипажем только за полгода уничтожил 114 вражеских БПЛА

Украинские защитники продолжают успешно уничтожать врага и его технику. Иногда они достигают невероятных результатов. Так, один из экипажей зенитчиков 80-й бригады только за полгода "приземлил" более сотни российских дронов-разведчиков.

На счету экипажа младшего сержанта Степана Житара разные виды российских дронов. Это и "Ланцеты", и "Орланы", и "Зары", "Суперкамы". Военные говорят, что пытаются уничтожать все вражеское, что летает в воздухе, передает 24 Канал.

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Лучшие охотники за российскими "крыльями"

Экипаж Степана Житара называют самым эффективным. Работать над перехватом российских беспилотников они начали в начале Курской операции. Младший сержант говорит, что сразу все не получалось. Поскольку для его команды это было новое направление работы. Большинство из них были из зенитно-артиллерийской батареи. Поэтому учиться приходилось на ходу.

За полгода экипажу Степана удалось достичь значительных результатов – сбить 114 вражеских "крыльев". Защитник вспоминает, что только за десять дней в феврале они уничтожили 31 дрон.

Общая стоимость сбитых Степаном и собратьями беспилотников – более 4 000 000 долларов. Военный заметил, что секрет успеха его команды – приобретенный опыт, который они постоянно пытаются совершенствовать.

Как Степан с собратьями охотится за российскими БпЛА: смотрите видео

Степан Житнар объяснил важность самой охоты за разведывательными дронами. Эти беспилотники являются фактически "глазами" россиян. Они могут как корректировать огонь артиллерии на передовой, так и проводить разведку в нашем тылу, отслеживая районы сосредоточения техники и личного состава, выявляя логистические пути и приводя ракетные удары.