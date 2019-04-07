Экодом в Киеве и мощная ТЭС на Черниговщине: украинцы начали активно энергоэкономить

Солнечные панели на стенах дома, мельницы – на крыше. Украинцы начали активно энергоэкономить, используя зарубежный опыт. И эта энергоэффективность ощущается в платежках. Кто уже ввел умное потребление и как оно работает – узнавали журналисты 24 канала.

Из промзоны в экогород: пример Швеции

За сложным названием Хамербихорстад скрывается современный экогородок. Этот один из самых престижных районов Стокгольма несколько десятилетий до того был одним из самых загрязненных промзон столицы Швеции.

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Сейчас там на домах в стиле хай-тек – солнечные панели, а крыша усеяна зеленью. Сточные воды используют на отопление квартир и охлаждения. Вместо кондиционеров – трубами пускают холод.

Хамербихорстад

К тому же существует вакуумная система сбора отходов. Под землей мусор со скоростью 70 километров в час поступает в коммунальный центр.



Так работает вакуумная система сбора отходов



А так она выглядит вживую

Украинская Швеция в Киеве: локальный пример

Такие районы до сих пор остаются для Украины чудом. Однако неравнодушные жители уже сами по себе превращают зарубежный опыт в украинскую реальность.

На крыше мы планируем устанавливать ветряки. Также на плоскости будут стоять солнечные батареи для нашей системы отопления, которая будет с использованием источников альтернативной энергии,

– рассказала помощница председателя правления ОСМД Виктория Кравченко.



Виктория Кравченко на крыше, где планируют установить ветряки

В многоквартирном доме есть солнечные панели на южной стороне дома. Благодаря тепловым насосам в подвалах горячая вода выходит на 20% дешевле. Термобаки для отопления и термочехлы – чтобы трубы лучше сохраняли тепло. Жители киевской многоэтажки теперь платят за тепло в три раза меньше.



Солнечные панели на доме



Тепловые насосы в подвале дома

Но и это не все.

Распределители тепла считают количество тепла, которое выдает батарея. Распределители снимать не нужно, это все делается дистанционно есть приборы. Человеку даже не нужно заходить в квартиру,

– объяснила Виктория Кравченко.



Распределители на батереях

Все благодаря государственной программе "70% на 30%". Большая часть оплачивается из бюджета. Остальное – жители. В дальновидной ОСМД умного дома все продумали. Поэтому в платежках осовременивание дома вообще не ощущается.

Масштабное энергосбережение: Черниговщина

Многометровые горы опилок – как альтернатива российскому газу. По такому принципу работает Корюковская ТЭС на Черниговщине.

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Одна такая станция на биотопливе позволяет сэкономить государственному бюджету около ста миллионов гривен или шесть миллионов кубических метров газа. К тому же, во время сожжения над станцией незаметно дыма – там на электроэнергии не собираются останавливаться.

Наша технология позволяет отпускать и тепло. И поэтому сейчас запланировано строительство второй очереди Корюковской ТЭС, которая за нашей площадкой строится,

– отметил директор компании Андрей Гриненко.



Корюковская ТЭС Корюковская ТЭС

К тому же, на электроэнергию можно пускать только отходы из леса.

"Они могут потреблять солому. Так и отходы биомассы, которые идут из леса. Масличные комбинаты, которые производят подсолнечное масло. Когда из остатков этой шелухи можно производить пеллеты", – объяснил глава Госагентства по энергоэффективности Украины Сергей Савчук.

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За несколько лет таких ТЭС должно стать больше. А жители умного дома советуют начинать с себя – заменять окна и утеплять стены.