23:49
7 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Экодом в Киеве и мощная ТЭС на Черниговщине: украинцы начали активно энергоэкономить

      1 Читати новину українською

      Солнечные панели на стенах дома, мельницы – на крыше. Украинцы начали активно энергоэкономить, используя зарубежный опыт. И эта энергоэффективность ощущается в платежках. Кто уже ввел умное потребление и как оно работает – узнавали журналисты 24 канала.

      Из промзоны в экогород: пример Швеции

      За сложным названием Хамербихорстад скрывается современный экогородок. Этот один из самых престижных районов Стокгольма несколько десятилетий до того был одним из самых загрязненных промзон столицы Швеции.

      Читайте также: На Житомирщине построят семь солнечных электростанций

      Сейчас там на домах в стиле хай-тек – солнечные панели, а крыша усеяна зеленью. Сточные воды используют на отопление квартир и охлаждения. Вместо кондиционеров – трубами пускают холод.

      Хамербихорстад

      К тому же существует вакуумная система сбора отходов. Под землей мусор со скоростью 70 километров в час поступает в коммунальный центр.

      енергозаощадження
      Так работает вакуумная система сбора отходов

      енергозаощадження
      А так она выглядит вживую

      Украинская Швеция в Киеве: локальный пример

      Такие районы до сих пор остаются для Украины чудом. Однако неравнодушные жители уже сами по себе превращают зарубежный опыт в украинскую реальность.

      На крыше мы планируем устанавливать ветряки. Также на плоскости будут стоять солнечные батареи для нашей системы отопления, которая будет с использованием источников альтернативной энергии,
      – рассказала помощница председателя правления ОСМД Виктория Кравченко.

      енергозаощадження
      Виктория Кравченко на крыше, где планируют установить ветряки

      В многоквартирном доме есть солнечные панели на южной стороне дома. Благодаря тепловым насосам в подвалах горячая вода выходит на 20% дешевле. Термобаки для отопления и термочехлы – чтобы трубы лучше сохраняли тепло. Жители киевской многоэтажки теперь платят за тепло в три раза меньше.

      енергозаощадження
      Солнечные панели на доме

      енергозаощадження
      Тепловые насосы в подвале дома

      Но и это не все.

      Распределители тепла считают количество тепла, которое выдает батарея. Распределители снимать не нужно, это все делается дистанционно есть приборы. Человеку даже не нужно заходить в квартиру,
      – объяснила Виктория Кравченко.

      енергозаощадження
      Распределители на батереях

      Все благодаря государственной программе "70% на 30%". Большая часть оплачивается из бюджета. Остальное – жители. В дальновидной ОСМД умного дома все продумали. Поэтому в платежках осовременивание дома вообще не ощущается.

      Масштабное энергосбережение: Черниговщина

      Многометровые горы опилок – как альтернатива российскому газу. По такому принципу работает Корюковская ТЭС на Черниговщине.

      Читайте также: "Теплые" кредиты: как с помощью государства сэкономить на отоплении

      Одна такая станция на биотопливе позволяет сэкономить государственному бюджету около ста миллионов гривен или шесть миллионов кубических метров газа. К тому же, во время сожжения над станцией незаметно дыма – там на электроэнергии не собираются останавливаться.

      Наша технология позволяет отпускать и тепло. И поэтому сейчас запланировано строительство второй очереди Корюковской ТЭС, которая за нашей площадкой строится,
      – отметил директор компании Андрей Гриненко.

      К тому же, на электроэнергию можно пускать только отходы из леса.

      "Они могут потреблять солому. Так и отходы биомассы, которые идут из леса. Масличные комбинаты, которые производят подсолнечное масло. Когда из остатков этой шелухи можно производить пеллеты", – объяснил глава Госагентства по энергоэффективности Украины Сергей Савчук.

      Читайте также: На Днепропетровщине начала работать самая мощная солнечная электростанция в Украине

      За несколько лет таких ТЭС должно стать больше. А жители умного дома советуют начинать с себя – заменять окна и утеплять стены.

      blog_ava
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      сегодня
      3548
      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Киева Новости Украины ОСМД Новости Чернигова Экология Солнечная энергетика Энергетика Возобновляемая энергетика
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 7 апреля: ЦИК обработала все протоколы, новое предложение Порошенко о дебатах
      сегодня , 22:27 Главные новости 7 апреля: ЦИК обработала все протоколы, новое предложение Порошенко о дебатах
      184
      Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 256
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      сегодня , 20:02 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 3546
      Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова
      470
      "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины: видео
      сегодня , 19:43 "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины: видео
      1641
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Журналистку Кокорину допрашивали более 6 часов
       13 марта 2015 , 19:11
      Ярмоленко и его главная проблема в Вест Хэме – тест и шанс украинца против клуба, "в который переходил 3 года назад"
       13 сентября 2018 , 18:49
      Новый демпферный отбойник спас жизнь пассажиров авто
       29 марта , 17:29
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук