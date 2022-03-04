Экологический ущерб от пожара на нефтебазе в Василькове составляет 810 миллиардов гривен
Источник:Офис Генерального прокурора
Ночью 27 февраля из-за вражеских обстрелов снаряд попал в нефтебазу под Васильковом.
По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, агрессор совершил умышленное нападение и обстрел нефтебазы в селе Крячки Васильковской общины Киевской области.
Актуально: Международное право запрещает использование средств воздействия на природную среду, – Венедиктова
Пожар на нем привел к массовому загрязнению атмосферы вредными веществами и загрязнению земли бензопиреном с попаданием в подземные воды,
– отметила генпрокурор.
По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, экологический ущерб от этого пожара составляет 810 миллиардов гривен.
Напомним, оккупанты также обстреляли и повлекли за собой пожары на нефтебазах в г. Ахтырка Сумской области и в г. Чернигове.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!