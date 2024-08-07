Полноценный кризис vs коррекция

Опять пошли упоминания о 2008 году, мировом финансовом кризисе и американской рецессии. Время называть понедельник "черным" и прыгать с крыш небоскребов. А японцы, конечно, имеют свою устоявшуюся практику поведения, когда честь пострадала и им подсказывать не надо. А еще и август. Традиция.

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Но понедельник завершился. А утром во вторник Япония растет на 10%, отыгрывая большинство потерь предыдущего дня. Американские индексы растут. Солнце сияет. Даже биткоин восстанавливается.

Что это было? Пока нет причин считать, что мы видим начало полноценного кризиса на финансовых рынках. Выглядит так, что мы наблюдаем сильную коррекцию. Хотя для окончательных выводов надо подождать немножко подольше. Ведь начало как коррекции, так и финансового обвала, может иметь абсолютно одинаковый вид.

Рынки действительно сильно упали за последние пару торговых дней. Все началось еще в пятницу, когда завалились американцы. Японцы этот праздник пропустили, потому что уже ушли отдыхать в тот момент, когда американцы в пятницу взялись за распродажи. Именно поэтому понедельник оказался таким негативным в Токио. Они просто догоняли с традиционным японским упорством.

В дополнение, параллельно очень сильно укреплялась японская иена. Это стало результатом решения их Центрального банка. Но фишка в том, что японский фондовый рынок, который так сильно падал, учитывается именно в иенах. Что логично. Поэтому когда цены в иенах стремительно падали, в долларах они не сильно менялись, ведь параллельно рос курс японской валюты.

Что спровоцировало этот процесс

Что стало спусковым крючком в пятницу, когда американцы начали продавать, продолжив это делать в понедельник? Страхи рецессии. После нескольких лет очень сильной экономики в США, когда выходившая статистика отвращала от мыслей о рецессии, последние данные были менее оптимистичны. Особенно данные по рынку труда. Это подогрело страхи. И пошли распродажи. А еще и август. Не то, что бы тут было какое-то астральное проклятие, просто есть отпуска, многие люди не работают. В результате на рынке низкая ликвидность и любые движения получают большую амплитуду.

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Здесь надо отметить важные моменты.

Во-первых – рынки взялись за распродажи после очень долгого периода роста и пребывания близкого к историческим максимумам. То есть очень долго накапливался этот потенциал для падения. Поэтому даже снижение такого масштаба оставляет рынки очень дорогими.

– рынки взялись за распродажи после очень долгого периода роста и пребывания близкого к историческим максимумам. То есть очень долго накапливался этот потенциал для падения. Поэтому даже снижение такого масштаба оставляет рынки очень дорогими. Второе – именно рецессия. Действительно, ее вероятность стали оценивать как большую. Но какая это вероятность? Банк Goldman Sachs пересмотрел оценку вероятности рецессии и поставил ее на уровень 25%. Такая себе вероятность. Точно не выглядит как неотвратимое событие.

Может ли возникнуть настоящий кризис

Поэтому речь идет о том, что, скорее всего, мы имеем дело с коррекцией, а время паниковать не наступило. Может ли оно наступить? Да конечно. Во-первых, рынки очень долго росли и накопили кучу дисбалансов. Не просто так Уорен Баффет, этот здравый смысл фондового рынка, уже очень сильно вышел в кэш. Потому что рынки очень дорогие и росли преимущественно на хайпе. Как, например, хайп искусственного интеллекта, что очень напоминает историю доткомов с 2000 года, что разогнал отдельный сегмент рынка и тянул за собой все индексы.

Во-вторых, это высокие ставки. Выйдя на тропу войны с инфляцией, американский регулятор существенно поднял ставки, стоимость денег в экономике. Это после десятилетия, когда деньги ничего не стоили и были всегда доступны. Это должно было повлечь последствия. Но пока что они не значительные или скрытые. Так или иначе, это может стать спусковым крючком для настоящего кризиса, а не просто для коррекции.

Рано или поздно рынки провалятся, и кризис случится. Но, как говорится, "не сегодня". Похоже, что не сегодня.

Отдельный "привет" тем, кто решил прятаться от проблем в биткоине. Как актив, который должен стать контрциклическим защитником в период кризисов. Этот биткоин, конечно, и очень ожидаемо, завалился больше всех. Все потому, что он является чисто спекулятивным активом и индикатором склонности спекулянтов к риску. Когда солнце сияет, рынки растут и страха нет, то люди готовы рисковать. Тогда растет биткоин. Но когда небо затягивается тучами и надо пересидеть в тихом месте, то начинают продавать то, что маркируется как наибольший риск. Поэтому начинают с продажи биткоина.

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Когда настоящий кризис произойдет, когда мы увидим не коррекцию, а именно падение рынков на 30%, 40%, а, может, и 50%, то лопнет и пузырь биткоина. Защитить этот актив, как золото, во время кризисов никого не сможет. Может, эта коррекция станет наконец уроком для тех, кто видит в биткоине нечто большее, чем оно есть на самом деле.

Как кризис повлияет на Украину и Россию

А что Украина? Пока идет война наша интеграция в мировую экономику ограничена. Кризис мы почувствовали бы только из-за падения цен на металл и руду. С другой стороны, даже такая коррекция существенно ударила по стоимости нефти. Что же говорить о настоящем кризисе.

По российскому бюджету это ударило бы очень сильно. Поэтому Владимир Путин, хотя и постоянно провоцирует международную нестабильность, должен молиться на американский фондовый рынок и чтобы с ним ничего не произошло.

Повлияло бы на уровень поддержки Украины союзниками? Вряд ли. Потому что эти суммы очень незначительны на фоне других расходов.