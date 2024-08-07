Повноцінна криза vs корекція

Знову пішли згадки про 2008 рік, світову фінансову кризу та американську рецесію. Час називати понеділок "чорним" і стрибати з дахів хмарочосів. А японці, звісно, мають свою сталу практику поведінки, коли честь постраждала і їм підказувати не треба. А ще й серпень. Традиція…

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Але понеділок завершився. А зранку у вівторок Японія зростає на 10%, відіграючи більшість втрат попереднього дня. Американські індекси зростають. Сонце сяє. Навіть біткоїн відновлюється.

Що це було? Поки що немає причин вважати, що ми бачимо початок повноцінної кризи на фінансових ринках. Виглядає так, що ми спостерігаємо сильну корекцію. Хоча для остаточних висновків треба почекати трошки довше. Адже початок як корекції, так і фінансового обвалу, може мати абсолютно однаковий вигляд.

Ринки дійсно сильно впали за останні пару торгових днів. Все почалося ще в п'ятницю, коли завалилися американці. Японці це свято пропустили, бо вже пішли відпочивати в той момент, коли американці у п'ятницю взялися за розпродажі. Саме тому понеділок виявився таким негативним в Токіо. Вони просто наздоганяли із традиційною японською завзятістю.

На додачу, паралельно дуже сильно укріплювалась японська єна. Це стало результатом рішення їх Центрального банку. Але фішка в тому, що японський фондовий ринок, який так сильно падав, обліковується саме в єнах. Що логічно. Тому коли ціни в єнах стрімко падали, в доларах вони не сильно змінювались, адже паралельно зростав курс японської валюти.

Що спричинило цей процес

Що стало спусковим гачком у п'ятницю, коли американці почали продавати, продовживши це робити в понеділок? Страхи рецесії. Після кількох років дуже сильної економіки в США, коли статистика, що виходила, відвертала від думок про рецесію, останні дані були менш оптимістичні. Особливо дані з ринку праці. Це підігріло страхи. І пішли розпродажі. А ще й серпень. Не те, що б тут було якесь астральне прокляття, просто є відпустки, багато людей не працюють. У результаті на ринку низька ліквідність і будь-які рухи отримують більшу амплітуду.

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Тут треба зазначити важливі моменти.

Перше – ринки взялися за розпродажі після дуже довгого періоду зростання і перебування близького до історичних максимумів. Тобто дуже довго накопичувався цей потенціал для падіння. Тому навіть зниження такого масштабу залишає ринки дуже дорогими.

– ринки взялися за розпродажі після дуже довгого періоду зростання і перебування близького до історичних максимумів. Тобто дуже довго накопичувався цей потенціал для падіння. Тому навіть зниження такого масштабу залишає ринки дуже дорогими. Друге – саме рецесія. Дійсно, її ймовірність стали оцінювати як більшу. Але яка це ймовірність? Банк Goldman Sachs переглянув оцінку ймовірності рецесії і поставив її на рівень 25%. Така собі ймовірність. Точно не виглядає як невідворотна подія.

Чи може виникнути справжня криза

Тому мовиться про те, що, скоріш за все, ми маємо справу з корекцією, а час панікувати не настав. Чи може він настати? Та звісно. По-перше, ринки дуже довго зростали і накопичили купу дисбалансів. Не просто так Ворен Баффет, цей здоровий глузд фондового ринку, вже дуже сильно вийшов в кеш. Бо ринки дуже дорогі і зростали переважно на хайпі. Як, наприклад, хайп штучного інтелекту, що дуже нагадує історію доткомів з 2000 року, що розігнав окремий сегмент ринку і тягнув за собою всі індекси.

По-друге, це високі ставки. Вийшовши на стежку війни з інфляцією, американський регулятор суттєво підняв ставки, вартість грошей в економіці. Це після десятиліття, коли гроші нічого не вартували і були завжди доступні. Це мало спричинити наслідки. Але поки що вони не значні або приховані. Так чи інакше, це може стати спусковим гачком для справжньої кризи, а не просто для корекції.

Рано чи пізно ринки проваляться, і криза станеться. Але, як то кажуть, "не сьогодні". Схоже, що не сьогодні.

Окремий "привіт" тим, хто вирішив ховатися від проблем у біткоїні. Як актив, що має стати контрциклічним захисником у період криз. Цей біткоїн, звісно, і дуже очікувано, завалився більше за всіх. Все тому, що він є чисто спекулятивним активом та індикатором схильності спекулянтів до ризику. Коли сонце сяє, ринки зростають і страху немає, то люди готові ризикувати. Тоді зростає біткоїн. Але коли небо затягується хмарами й треба пересидіти в тихому місці, то починають продавати те, що маркується як найбільший ризик. Тому починають з продажу біткоїна.

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Коли справжня криза станеться, коли ми побачимо не корекцію, а саме падіння ринків на 30%, 40%, а, може, і 50%, то лусне і бульбашка біткоїна. Захистити цей актив, як золото, під час криз нікого не зможе. Може, ця корекція стане нарешті уроком для тих, хто бачить у біткоїні щось більше, ніж воно є насправді.

Як криза вплине на Україну та Росію

А що Україна? Поки триває війна наша інтеграція у світову економіку обмежена. Кризу ми відчули б тільки через падіння цін на метал і руду. З іншого боку, навіть така корекція суттєво вдарила по вартості нафти. Що ж казати про справжню кризу.

По російському бюджету це вдарило б дуже сильно. Тому Владімір Путін, хоча і постійно провокує міжнародну нестабільність, має молитися на американський фондовий ринок і щоб з ним нічого не сталось.

Чи вплинуло б на рівень підтримки України союзниками? Навряд чи. Бо ці суми є дуже незначні на тлі інших витрат.