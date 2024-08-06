Ефективність нового формату

Одна із проміжних цілей – придушення активності російської тактичної авіації, опираючись на ці самі дрони-камікадзе.

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Оскільки до цього моменту ніхто схоже завдання у світі, по суті, не виконував, то Україні доводиться і тут бути першою у світовій історії воєн, тому й формат ударів доводиться теж віднаходити емпірично.

Емпірична практика показала, що найбільш ефективним в поточних умовах може бути спосіб бити саме по інфраструктурі забезпечення авіації на ворожих летовищах. З простого розрахунку – якщо на летовищі нема як готувати літаки до вильотів та обслуговувати після вильотів, то більше тут літати не можна.

Для опису такого формату застосування наших БпЛА-камікадзе цілком проситься фраза із старого-доброго анекдоту: "Якщо я літати не буду, то ніхто тут літати не буде".

Іноді ефективність цього формату злітає буквально до небес, залишки складів авіаційного озброєння на аеродромі "Морозовськ" після нальоту 3 серпня це таки підтвердять.

Є й інше, не настільки ефектне, але також ефективне підтвердження успішності тактики далекобійних ударів дронами Сил оборони України. В армії США публічно заговорили про те, що їм теж треба свій аналог "Шахеда", щоб забезпечити масовість ураження і заодно поставити ворога в ситуацію, коли йому треба витрачати зенітні ракети вартістю в мільйони доларів на дешеві дрони вартістю в кілька десятків тисяч доларів.