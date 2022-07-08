Ситуация хуже, чем говорят в кремле, – Пендзин об экономическом кризисе в россии

Полномасштабное вторжение в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной истории россии. Однако страна-агрессор не признает всех проблем.

Более того, в россии наоборот заявляются, что уровень безработицы падает. Впрочем, много статистических данных из страны-оккупанта закрыты. Об этом 24 каналу сказал экономист Олег Пендзин.

Снять санкции труднее, чем ввести, – Пендзин сказал, сколько лет россия будет под ограничениями

По его словам, закрытыми также стали и расходные статьи российского государственного бюджета, а также касающиеся дохода.

Также все чаще подмечают несоответствия в заявлениях, в частности, министра финансов россии и путина. Диктатор сначала говорит, что у россии есть профицитный бюджет – то есть тот, который превышает доходы над расходами.

В то же время минфин говорит, что общий объем дефицита составляет примерно 3 миллиона долларов.

Есть некоторые несоответствия, которые говорят о том что ситуация хуже, чем пытаются изобразить в кремле и пропагандистские каналы.

– сказал экономист.

Он также добавил, что доходы российского населения, хоть несильно, но тоже упали.

Сколько лет россия будет под ограничениями

Также Пендзин заявлял, что восстановление экономики даже при условии снятия санкций может затянуться на долгие годы.

Так, состояние 2022 года при снятии санкций россия может возобновить только не менее 10 лет. Дело в том, что санкции достаточно жестко привязаны к аннексии Крыма, оккупации на Востоке Украины и признанию фейковых республик Донецкой и Луганской областей.

Ситуация хуже, чем говорит кремль – Пендзин об экономическом кризисе в россии: смотрите видео