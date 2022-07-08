Ба більше, у росії навпаки заявляються, що рівень безробіття падає. Утім багато статистичних даних з країни-окупантки є закритими. Про це 24 каналу сказав економіст Олег Пендзин.

До речі Зняти санкції важче, ніж запровадити, – Пендзин сказав, скільки років росія буде під обмеженнями

За його словами, закритими також стали й видаткові статті російського державного бюджету, а також ті, що стосуються доходу.

Також все частіше помічають невідповідності у заявах, зокрема, міністра фінансів росії та путіна. Диктатор спершу говорить, що росія має профіцитний бюджет – тобто той, який перевищує доходи над видатками.

Водночас мінфін каже, що загальний обсяг дефіциту складає приблизно 3 мільярди доларів.

Є деякі невідповідності, які говорять про те, що ситуація гірша, ніж намагаються змалювати у кремлі та пропагандистські канали,

– сказав економіст.

Він також додав, що доходи російського населення, хоч не сильно, але також впали.

Скільки років росія буде під обмеженнями

Також Пендзин заявляв, що відновлення економіки, навіть за умови зняття санкцій, може затягнутись на довгі роки.

Так, стан 2022 року при знятті санкцій росія може відновити лише протягом щонайменше 10 років. Річ у тім, що санкції достатньо жорстко прив'язані до анексії Криму, окупації на Сході України та визнання фейкових республік Донецької та Луганської областей.

Ситуація гірша, ніж каже кремль – Пендзин про економічну кризу в росії: дивіться відео