Відновлення економіки, навіть за умови зняття санкцій, може затягнутись на довгі роки. Про це 24 каналу сказав економіст Олег Пендзин.
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За його словами, стан 2022 року при знятті санкцій росія може відновити лише протягом щонайменше 10 років. Ці цифри вже є
Ми розуміємо, що ввести санкції важко. Але зняти їх ще важче, ніж запровадити,
– сказав Пендзин.
І наголосив, що в силу того, що санкції достатньо жорстко прив'язані до:
- анексії Криму;
- окупації на Сході України;
- визнання фейкових республік Донецької та Луганської областей.
Тож навряд ми побачимо, що ці санкції знімуть, навіть якщо активна фаза війни закінчиться. Тому він вважає, що 10 років – це ще дуже оптимістичний прогноз з точку зору реальних можливостей.
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Видобування нафти у межах одного російського проєкту різко впало
росія використовує усі свої ресурси як зброю. Зокрема, це стосується нафти, на яку часто робить ставку держава-агресорка. Проте після повномасштабного вторгнення в Україну проти росії почали вводити санкції, які впливають на важливі для Москви проєкти.
Наприклад, йдеться про проєкт "Сахалін-1", у рамках якого обсяги видобування сировини впали у 22 рази через санкції – до 10 тисяч барелів нафти на добу.