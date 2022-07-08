Відновлення економіки, навіть за умови зняття санкцій, може затягнутись на довгі роки. Про це 24 каналу сказав економіст Олег Пендзин.

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За його словами, стан 2022 року при знятті санкцій росія може відновити лише протягом щонайменше 10 років. Ці цифри вже є

Ми розуміємо, що ввести санкції важко. Але зняти їх ще важче, ніж запровадити,

– сказав Пендзин.

І наголосив, що в силу того, що санкції достатньо жорстко прив'язані до:

анексії Криму;

окупації на Сході України;

визнання фейкових республік Донецької та Луганської областей.

Тож навряд ми побачимо, що ці санкції знімуть, навіть якщо активна фаза війни закінчиться. Тому він вважає, що 10 років – це ще дуже оптимістичний прогноз з точку зору реальних можливостей.

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Видобування нафти у межах одного російського проєкту різко впало

росія використовує усі свої ресурси як зброю. Зокрема, це стосується нафти, на яку часто робить ставку держава-агресорка. Проте після повномасштабного вторгнення в Україну проти росії почали вводити санкції, які впливають на важливі для Москви проєкти.

Наприклад, йдеться про проєкт "Сахалін-1", у рамках якого обсяги видобування сировини впали у 22 рази через санкції – до 10 тисяч барелів нафти на добу.