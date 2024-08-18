ФЛП ожидают экономического бронирования и готовы платить, – юрист

Физические лица-предприниматели и их наемные работники ожидают появления возможности экономического бронирования. На сегодня есть люди, которые готовы платить за отсрочку от мобилизации.

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал адвокат Евгений Филипец.

Смотрите также Право на отсрочку для многодетных родителей: мобилизуют ли тех, кто не платит алименты

ФЛП ожидают экономического бронирования

...перед Верховной Радой ставилась, в том числе, задача (относительно концепции экономического бронирования – 24 Канал) – вывести из тени бизнес. Поверьте мне, сегодня очень много людей осуществляют хозяйственную деятельность, не регистрируя ее. И это могло стать одним из инструментов для того, чтобы люди перешли работать "в белую", и они к этому готовы. Люди ожидают, собственно, этого экономического бронирования при условии, что предприятие зарабатывает средства,

– сказал Филипец.

По мнению юриста, для внедрения инструмента экономического бронирования следует учесть ряд предохранителей:

получить возможность отсрочки от мобилизации имеют только те компании, которые были зарегистрированы за 6 месяцев до вступления в силу закона о мобилизации.

нужно сбалансировано подойти к установлению критериев, дающих основания для бронирования работников.

"Простой пример. ФЛП, которое продает кофе в центре Львова, и ФЛП, которое продает кофе в маленьком городке во Львовской области, – это два разных ФЛП. Поэтому надо искать более-менее сбалансированные подходы, чтобы нарушение равенства для участников хозяйственных отношений не вылилось в общественное неравенство", – добавил правовед.

Добавим, что он уверен, что на сегодня найдется достаточно людей, готовых заплатить определенную сумму и получить отсрочку от мобилизации.

"На сегодня, я думаю, найдутся люди, которые готовы за себя оплачивать эти 500 долларов в месяц, для того чтобы иметь отсрочку от мобилизации", – отметил адвокат.