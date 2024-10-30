Нужно ли на самом деле Украине экономическое бронирование

Любая война – это война ресурсов. Человеческих, материальных. Как говорила одна известная историческая личность: "Успех в войне зависит от трех факторов. Это деньги, деньги и еще раз деньги".

Ситуация в украинской экономике

Вопрос работы экономики, которая генерирует ресурсы, – это вопрос выживания общества. Так, можно обсуждать, что нужно или не нужно в стране, которая находится в состоянии войны. Какой бизнес должен работать обязательно, а какой – по мере возможностей. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Читайте также Китай уже второй раз сбрасывает спасательный жилет Беларуси

Да, это вопрос общественного соглашения. Это вопрос политических решений – как найти баланс между мобилизацией в ряды ВСУ и пребыванием на своем привычном рабочем месте.

Да, это вопрос объемов и сроков финансовой поддержки со стороны партнеров страны, которая находится в состоянии войны. Именно этот тезис является ключевым для понимания нахождения баланса между мобилизацией и бронированием.

Экономика Украины покрывает потребности общества в финансировании на 60%, и год от года объем поддержки уменьшается. При этом обязательные расходы на социальные нужды, как минимум, должны оставаться неизменными. Расходы на безопасность и оборону будут только расти. Количество мобилизованных растет. Каждый мобилизованный стоит бюджету в год минимум 1,3 миллиона гривен.

Где найти деньги?

Единственный источник – это налоги и сборы, что генерирует экономика. Но экономика – это люди, работающие на рабочих местах. Люди, которые платят налоги. То есть критерием бронирования, кроме критической важности вида деятельности, должна быть еще и сумма налогов, которую платит конкретный трудоустроенный.

Заметьте 10 лет назад я покидал Крым с четким осознанием относительно будущего

Мы все время обсуждаем, как нам более справедливо получить больше налогов с тех, кто и так их платит. Но экономика Украины имеет минимум 40% тени. Где никто не платит ничего в бюджет. Как их вернуть на свет? Как их заставить помогать обществу?

Бронирование работника в зависимости от уплаты ими определенного объема налогов может частично решить этот вопрос. Стать действенным механизмом детенизации экономики.

По экспертным оценкам, общий объем дополнительных средств, что может получить бюджет от экономического бронирования, оценивается в 200 миллиардов гривен.

Хорошего решения уже нет

Все это общие мысли. Они ничего не изменят, если не будет надлежащих политических решений по этому поводу. Власть не спешит их принимать, осознавая, что далеко не все в обществе одобрительно их воспринимают.

Здесь вопрос даже не в поиске справедливого баланса между мобилизацией и бронированием. Этого баланса нет. Любое решение – это будет поиск наименее худшего из плохих.

Власть будет избегать тяжелых решений, пока будет оставаться возможность ничего не менять, основываясь на финансовой помощи наших партнеров. Этой помощи уже не хватает. Мы уже вынуждены в проекте бюджета на 2025 год физически сокращать социальные расходы, расходы на образование и здравоохранение. Мы уже вынуждены замораживать минимальную заработную плату и прожиточный минимум. Но...