Об этом 24 Каналу сказал доктор экономических наук Игорь Липсиц. Он объяснил, можно ли с экономической точки зрения назвать сотрудничество КНР с Москвой партнерство, или все же Пекин просто высасывает ресурсы из России.

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"Россия подружилась с нездоровым партнером, от которого может заразиться бедой", – сказал Липсиц.

Российская экономика может рухнуть вслед за китайской

Сейчас у Китая сложная экономическая ситуация, наблюдаются определенные признаки кризиса. В течение 2024 года у них даже сократился экспорт. Стоит уточнить, что китайская экономика полностью ориентирована на продажу товаров и услуг за границу.

В то же время в этот момент рынок России широко открылся для китайских товаров. Для Пекина торговля с агрессором – это система подмоги и дополнительных доходов. Китайцы этим с удовольствием пользуются.

Сказать, что Китай существенно помогает России – нет, ведь он на ней зарабатывает,

– отметил доктор экономических наук.

КНР покупает у страны-агрессора газ и нефть за юани, а Россия за эти средства покупает китайские автомобили. И теперь почти весь российский автомобильный рынок заполонили машины из Китая.

Пекину это выгодно, ведь он и ресурсы недорого получил, и свою продукцию сбыл. Россия в таких условиях, конечно, не очень хорошо живет, ведь получает товар только с одной стороны и критически зависит от Китая,

– отметил Липсиц.

По его словам, если с КНР что-то произойдет, то российская экономика двинется вслед за китайской.

Как Китай восстанавливает свою экономику

В 2024 году уровень китайского экспорта начал расти. Темпы внешней торговли даже значительно превышают ожидаемые темпы.

Подъем экономики КНР происходит благодаря сотрудничеству с Россией, которая стала весомым торговым партнером Пекина. С начала нового года двусторонний товарооборот между этими государствами вырос на 9,3%. Сейчас этот показатель достиг значения 37 миллиардов долларов.

Всего за первые месяцы 2024 года экспорт из Китая в Россию вырос на 12,5%.

Однако, не только с Россией активно сотрудничает Китай. Значительно выросла торговля Пекина с: