Про це 24 Каналу сказав доктор економічних наук Ігор Ліпсіц. Він пояснив, чи можна з економічного погляду назвати співпрацю КНР з Москвою партнерство, чи все ж таки Пекін просто висмоктує ресурси з Росії.

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"Росія подружилася з нездоровим партнером, від якого може заразитися бідою", – мовив Ліпсіц.

Російська економіка може обвалитися слідом за китайською

Нині у Китаю складна економічна ситуація, спостерігаються певні ознаки кризи. Протягом 2024 року у них навіть скоротився експорт. Варто уточнити, що китайська економіка повністю орієнтована на продаж товарів і послуг за кордон.

Водночас у цей момент ринок Росії широко відкрився для китайських товарів. Для Пекіна торгівля з агресором – це система підмоги й додаткових доходів. Китайці цим із задоволенням користуються.

Сказати, що Китай суттєво допомагає Росії – ні, адже він на ній заробляє,

– наголосив доктор економічних наук.

КНР купує у країни-агресора газ та нафту за юані, а Росія за ці кошти купує китайські автомобілі. Тож тепер майже весь російський автомобільний ринок заполонили машини з Китаю.

Пекіну це вигідно, адже він й ресурси недорого отримав, й свою продукцію збув. Росія у таких умовах, звісно, не дуже добре живе, адже отримує товар лише з одного боку й критично залежить від Китаю,

– зауважив Ліпсіц.

За його словами, якщо з КНР щось станеться, то російська економіка рухне слідом за китайською.

Як Китай відновлює свою економіку

У 2024 році рівень китайського експорту почав зростати. Темпи зовнішньої торгівлі навіть значно перевищують очікувані темпи.

Піднесення економіки КНР відбувається завдяки співпраці з Росією, яка стала вагомим торговельним партнером Пекіну. Від початку нового року двосторонній товарообіг між цими державами зріс на 9,3%. Нині цей показник досягнув значення 37 мільярдів доларів.

Загалом за перші місяці 2024 року експорт з Китаю у Росію зріс на 12,5%.

Однак, не тільки з Росією активно співпрацює Китай. Значно зросла торгівля Пекіну з: