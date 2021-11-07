Экономика летит у пропасть: Афганистан снова превращается в пороховую бочку

Уже через пол года "ИГИЛ", действующий на территории Афганистана, сможет наносить удары по США. К такому выводу пришли в Пентагоне на фоне хаоса, который происходит в стране при власти "Талибана".

Поговорим о том, чем живет Афганистан сегодня и почему он снова превращается в пороховую бочку. Начнем с того, что экономика страны летит в пропасть, хотя талибы пытаются делать вид, что не всё так плохо.

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На этой волне Китай решил сыграть роль спасителя для режима талибов и заявил, что готов наращивать торговые отношения с Афганистаном. Правда, эти отношения выглядят довольно скудно.

Например, одно из пропагандистских изданий Компартии Китая, похвасталось тем, что в Шанхай из Кабула прибыл первый самолет с 45 тоннами кедровых орехов. И это, по мнению Пекина, должно стать основой для будущих торговых отношений между Китаем и Афганистаном.

Вот как издание Global Times передает слова одного из афганских фермеров: "Афганцы с надеждой относятся к торговле кедровыми орехами с Китаем".

Мы выражаем благодарность. Поскольку это происходит, когда Афганистан сталкивается с особой ситуацией, когда его экономика приходит в упадок, и многие люди страдают от бедности и безработицы,

– сказал Салман Раха, афганский бизнесмен, который находится в провинция Чжэцзян на востоке Китая.

Кроме того, Китай пообещал предоставить афганскому народу гуманитарную помощь в размере около 30 миллионов долларов и представил это как спасительный круг для страны.

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Спасение экономики

И вот к попытке спасти экономику Афганистана присоединился и Пакистан.

Исламабад закрыл все свои пункты пропуска на границе с Афганистаном, как только к власти пришли талибы. В стране боялись наплыва мигрантов, а также переброски террористов.

Но накануне Пакистан всё же открыл один из пунктов пропуска для того, чтобы афганские фермеры смогли поставлять в страну гранат из города Кандагар.

Стоит понимать, что это капля в море для афганской экономики, которая на 75% была зависима от западной помощи. А потому возобновление торговли с Афганистаном со стороны Пакистана и Китая это банальная откупная, чтобы талибы не атаковали их территории.

Ведь законных источников дохода у Талибана не так много, а это хоть немного помогает отмывать те же наркоденьги.

Но всё же реальное спасение для Афганистана находится не на Востоке, а на Западе. Понимая это, "Талибан" стал требовать от Запада разморозить счета Афганского "Центробанка" за рубежом.

Сразу после захвата власти талибами, Резервный фонд США и банки в Европе заморозили все счета афганского банка на общую сумму около 10 миллиардов долларов.

Кроме того, МВФ и Всемирный банк объявили, что полностью прекращают предоставлять Кабулу гранты, которые многие годы покрывали 75% государственных расходов.

Требование Запада к талибам

Но Запад отказал Талибану вернуть финансирование, но в то же время увеличил программу гуманитарной помощи простому народу, которая проходит мимо талибов.

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Единственное требование Запада к талибам, после чего они разморозят счета и предоставят помощь это соблюдение прав человека и недопущение превращения Афганистана в анклав терроризма. Но с этим у талибов большие проблемы.

В стране все выше поднимает голову местная ячейка "ИГИЛ" лишь во вторник (2 ноября – 24 канал) "ИГИЛовцы" совершили еще 2 теракта в военном госпитале. В результате 15 человек погибло, более 30 – ранены. И количество таких терактов только возрастает.

Но и это еще не всё, по данным Разведки США "ИГИЛ" слишком быстро наращивает силу в Афганистане и хотя "Талибан" является его заклятым врагом, талибам пока не удается победить группировку.

Таким образом, если "Талибан" не победит террористическую угрозу в своей стране, Афганистан вскоре станет тем самым прибежищем "ИГИЛ", которого опасались на Западе. А потому талибам не стоит тешить себя надеждами, что Китай, или Пакистан, сможет спасти их экономику.



Запад имеет требования к талибам / Фото Getty Images

"Талибан" всё же обещает справиться с терроризмом, а пока решил, в ответ на заморозку активов Западом, запретить на своей территории любые иностранные валюты, в первую очередь доллар. По мнению талибов, расчеты в местной валюте, должны немного укрепить экономику.

Но, по мнению экспертов, такой шаг не спасает экономику, а наоборот ведет её к краху, ведь основной валютой в Афганистане долго был именно доллар, а все приграничные с тем же Китаем и Пакистаном регионы, всегда использовали в торговле их валюту.

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Поэтому заигрывания Китая с талибами очень опасно для них же. И если бы Пекин действительно желал благополучия афганскому народу, он склонял бы талибов к сотрудничеству с Западом, а не наоборот – к вражде.