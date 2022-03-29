Экономика работает в режиме "все для фронта, все для победы" – Шмигаль

Украинская экономика начала приспосабливаться к экстренным условиям с самого начала войны. Пока удалось оптимизировать все процессы.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он отметил, что экономика должна работать, чтобы Украина могла обороняться.

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"Экономика работает в режиме "все для фронта, все для победы". Безусловно, я призываю бизнес выходить и работать там, где это возможно для того, чтобы наполнять бюджет. Дальше мы из этого бюджета финансируем оборону страны", – рассказал Шмигаль.

Что с ВВП

По словам Шмыгаля, Украина не победит без экономики, которая будет обеспечивать потребности защитников и военную промышленность. Кроме того, необходимо выплачивать социальные обязательства, зарплату.

Что касается ВВП. Мы понимаем, что в 10-ти областях не все просто. Там компании, которые составляли приблизительно 50% ВВП страны. К началу войны МВФ прогнозировал падение примерно в 10%,

– отметил Шмигаль.

Он отметил, что в условиях военных действий ВВП колеблется в пределах 35%. Шмигаль сказал, что в дальнейшем все будет зависеть от того, как быстро оправится бизнес.

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