Водки становится все меньше: новые акцизы на спиртное свидетельствуют об экономических проблемах России

За последние три месяца в России почти на четверть упало производство водки. Причиной этого стало поднятие ставки акциза.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Как связана водка и экономические проблемы в России

С 1 января 2025 года ставка акциза на алкоголь выросла на 15%, что является результатом новой налоговой политики Кремля. Только за первый квартал года внутреннее производство водки упало почти на 22,7%, бренди – на 25%.

В разведке отмечают, что новыми акцизами на спиртное Москва пытается активизировать поступления в бюджет, откуда Россия финансирует преступную войну против Украины.

Также это одно из проявлений экономических проблем Москвы – на фоне уменьшения нефтегазовых доходов кремль решил залезть в кошельки к собственному населению, стабильно жаждущего водки,

– указывают в ГУР.

Главное управление разведки отмечает, что рост розничных цен на алкоголь, вызванный увеличением акцизов, вряд ли способен изменить рацион россиян, однако вполне может масштабировать уровень теневого рынка с дешевым спиртным вроде "мистера сидра".

Кстати, недавно ГУР рассказывало, что россияне на фронте страдают от нехватки еды, поэтому вынуждены есть даже "Терафлю". Командование экономит на еде для штурмовиков, которые находятся на передовой, – не рассчитывая, что те вернутся живыми