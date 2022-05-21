Экономика России трещит, несмотря на бравурные заявления руководства, что "все прекрасно"

Из-за полномасштабного военного вторжения в Украину многие страны ввели против России жесткие санкции. Они крайне негативно влияют на экономику страны-агрессорки, несмотря на странные заявления ее руководства о том, что "все идет по плану".

Российская экономика продолжает стабильно рушиться. Об этом рассказали в Главном управлении разведки.

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Экономика России рушится под влиянием санкций

Руководство страны-агрессорки делает бравурные заявления о финансовом росте, улучшении благосостояния россиян и о том, что "все идет по плану". Однако это противоречит прогнозам российского министерства экономики, оценившему спад экономики к концу 2022 года на уровне 8,8%. По самым оптимистичным для России сценариям :

добыча нефти снизится на 9,3%,

добыча газа – на 5,5%,

экспорт нефтепродуктов сократится на 20%,

экспорт газа – на 10%.

Также Bank of New York сообщил владельцам российских евробондов, что из-за санкций Евросоюза он отказывается выполнять функции доверительного управляющего этими бумагами. Deutsche Bank тоже перестал работать с рядом крупных банков страны-агрессорки, закрыв им корреспондентские счета. Это может вызвать проблемы при переводе россиянами средств за границу.

Ранее похожее решение приняла группа Raiffeisen. Французская группа Societe Generale завершила сделку по продаже Росбанка и всех своих российских активов. Кроме этого, после введения санкций резко сократилось поступление в Россию китайских технологий .

по сравнению с февралем, в марте поставки ноутбуков из Китая в Россию упали на 40%;

импорт смартфонов сократился более чем на 60%;

импорт телекоммуникационного сетевого оборудования снизился на 98%.

Военное вторжение в Украину не прошло бесследно и для малого бизнеса страны-агрессорки. В марте и апреле в России зарегистрировано более 60 тысяч дел о банкротстве.

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