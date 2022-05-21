Російська економіка продовжує стабільно руйнуватися. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки.

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Економіка Росії руйнується під впливом санкцій

Керівництво країни-агресорки робить бравурні заяви про фінансове зростання, покращення добробуту росіян та про те, що буцімто "все йде за планом". Однак це суперечить прогнозам російського міністерства економіки, яке оцінило спад економіки до кінця 2022 року на рівні 8,8%. За найоптимістичнішими для Росії сценаріями:

видобуток нафти знизиться на 9,3%,

видобуток газу – на 5,5%,

експорт нафтопродуктів скоротиться на 20 %,

експорт газу – на 10%.

Також Bank of New York повідомив власників російських євробондів, що через санкції Євросоюзу він відмовляється виконувати функції довірчого управителя цих паперів. Deutsche Bank теж перестав працювати з низкою великих банків країни-агресорки, закривши їм кореспондентські рахунки. Це може спричинити проблеми під час переказів росіянами коштів за кордон.

Раніше схоже рішення ухвалила група Raiffeisen. Французька група Societe Generale завершила операцію з продажу "Росбанку" та всіх своїх російських активів. Окрім цього, після введення санкцій різко скоротилося надходження до Росії китайських технологій:

у порівнянні з лютим, у березні постачання ноутбуків з Китаю до Росії впало на 40%;

імпорт смартфонів скоротився на понад 60%;

імпорт телекомунікаційного мережевого обладнання впав на 98%.

Військове вторгнення в Україну не минуло безслідно і для малого бізнесу країни-агресорки. У березні та квітні в Росії зареєстрували понад 60 тисяч справ про банкрутство.

Зверніть увагу! У ЄС досі не проголосували за 6 пакет санкцій проти Росії, який повинен включати нафтове ембарго. Зокрема, цей процес блокує Угорщина, яка вимагає від Євросоюзу гроші, щоб могти безпроблемно закрити поставки нафти від країни-агресорки. Проте, за словами радника міністра внутрішніх справ Віктора Андрусіва, Угорщину нарешті дотисли, тож за 6 пакет санкцій, ймовірно, проголосують вже за кілька тижнів.

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