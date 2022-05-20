Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади. Зазначається, що нові обмеження уряд вводить в рамках Регламенту спеціальних економічних санкцій проти Росії.

До слова Канада запровадила заборону на в'їзд у країну для Путіна

Санкції проти олігархів та їхніх сімей

Нові санкції накладають обмеження на 14 осіб, включаючи російських олігархів, членів їхніх сімей і близьких поплічників путінського режиму. Зазначається, що люди, які потрапили під них, безпосередньо сприяли безглуздій війні Володимира Путіна в Україні та несуть відповідальність за страждання нашого народу.

Путінський режим повинен і буде відповідати за свої невиправдані дії. Канада разом з союзниками невпинно підтримуватиме тиск на російський режим, поки він більше не зможе вести війну. Ми непохитні в нашій підтримці України та її народу,

– заявила міністерка закордонних справ Мелані Джолі.

Заборона на торгівлю предметами розкоші

Новий пакет канадських санкцій також забороняє експорт предметів розкоші в Росію та водночас їхнє ввезення з держави-агресорки.

Зокрема уряд Канади забороняє експортувати в Росію:

алкогольні напої;

тютюн;

текстильні вироби;

спортивний одяг;

взуття;

розкішний одяг та аксесуари;

ювелірні вироби;

кухонне приладдя;

мистецтво.

Читайте також США введуть нові обмеження на держборг Росії, – ЗМІ

Крім того, з держави-агресорки новим пакетом санкцій Канада забороняє ввезення:

алкогольних напоїв;

морепродуктів;

риби;

непромислових діамантів.

За інформацією, у 2021 році разом всі ці категорії представляли товари на суму – 75,7 мільйона доларів. Крім того, уряд Канади вводить заборону на експорт товарів, які можуть використати в Росії при виробництві зброї.

Канада тиснутиме на російський режим

"Такі заходи допоможуть далі тиснути на російський режим, аби він припинив своє невиправдане вторгнення в Україну. Канада продовжуватиме працювати зі своїми партнерами в міжнародному співтоваристві, аби підтримати український народ, у час, коли він бореться за свій суверенітет, територіальну цілісність та незалежність, – мовиться в заяві уряду.

Санкції проти Росії: останнє

Угорська енергетична група MOL планує розпочати модернізацію. Зазначається, що її інженерам повідомили, аби вони підготувались до того, що в майбутньому російської нафти в системі більше не буде.

Велика Британія ввела чергові санкції проти кількох авіакомпаній з Росії. Тепер вони не можуть продавати свої слоти в аеропортах цієї країни.

Австралія ввела нові санкції проти російських пропагандистів та чиновників – обмеження стосуються 11 осіб та 12 організацій. Зазначається, що до переліку потрапив також екснардеп Верховної Ради Ілля Кива.

Актуально – в Україні арештували активи Росії та Білорусі: дивіться відео