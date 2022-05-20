Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Канады. Новые ограничения правительство вводит в рамках Регламента специальных экономических санкций против России.
Канада ввела запрет на въезд в страну для Путина
Санкции против олигархов и их семей
Новые санкции налагают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и близких приспешников путинского режима. Отмечается, что попавшие под них непосредственно способствовали бессмысленной войне Владимира Путина в Украине и несут ответственность за страдания нашего народа.
Путинский режим должен и будет отвечать за свои неоправданные деяния. Канада вместе с союзниками будет постоянно поддерживать давление на российский режим, пока он больше не сможет вести войну. Мы непоколебимы в нашей поддержке Украины и ее народа,
– заявила министерша иностранных дел Мелани Джоли.
Запрет на торговлю предметами роскоши
Новый пакет канадских санкций также запрещает экспорт предметов роскоши в Россию и их ввоз из государства-агрессорки.
В частности, правительство Канады запрещает экспортировать в Россию:
- алкогольные напитки;
- табак;
- текстильные изделия;
- спортивная одежда;
- обувь;
- роскошная одежда и аксессуары;
- ювелирные изделия;
- кухонные принадлежности;
- искусство.
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Кроме того, из государства-агрессорки новым пакетом санкций Канада запрещает ввоз:
- алкогольных напитков;
- морепродуктов;
- рыбы;
- непромышленных бриллиантов.
По информации, в 2021 году вместе все эти категории представляли товары на сумму – 75,7 миллионов долларов. Кроме того, правительство Канады вводит запрет на экспорт товаров, которые могут использоваться в России при производстве оружия.
Канада будет давить на российский режим
"Такие меры помогут дальше давить на российский режим, чтобы он прекратил свое неоправданное вторжение в Украину. Канада будет продолжать работать со своими партнерами в международном сообществе, чтобы поддержать украинский народ, в то время, когда он борется за свой суверенитет, территориальную целостность и независимость, - говорится в заявлении правительства.
Санкции против России: последнее
- Венгерская энергетическая группа MOL планирует начать модернизацию . Отмечается, что инженерам сообщили, чтобы они подготовились к тому, что в будущем российской нефти в системе больше не будет.
- Великобритания ввела очередные санкции против нескольких авиакомпаний из России. Теперь они не могут реализовывать свои слоты в аэропортах этой страны.
- Австралия ввела новые санкции против российских пропагандистов и чиновников – ограничения касаются 11 человек и 12 организаций. Отмечается, что в список попал также экснардеп Верховной Рады Илья Кива.
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