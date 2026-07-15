За время работы правительства Юлии Свириденко экономика продолжила расти, – аналитика от РБК-Украина

Прошедший год оказался одним из самых тяжелых за всю войну: сложная ситуация на фронте, изменение политики США, месяцы блокировок внутри ЕС, жесточайший террор в отопительный сезон, нефтяной кризис и скачок цен на топливо.

Между тем, поручение президента Зеленского о "максимальной дерегуляции и устранении любых бюрократических препятствий" правительство выполняло без громких презентаций, но с вполне ощутимым эффектом. Об этом говорится в аналитическом обзоре "Почему идет правительство Свириденко: от оружия на фронте до евроинтеграции", опубликованном изданием РБК-Украина.

Как выросла экономика Украины во времена Свириденко?

По данным авторов обзора, во время работы правительства Юлии Свириденко было отменено едва ли не самое архаичное явление украинской бюрократии – акты выполненных работ: экономия для бизнеса до 20 миллиардов гривен в год. Сервисная модель госконтроля с превентивными проверками принесла еще 1,5 миллиарда гривен, платформа "Пульс" решила 38 системных проблем бизнеса с эффектом 5,6 миллиарда гривен в год, а к первому чтению готов новый Трудовой кодекс – первое полноценное обновление трудового законодательства со времен СССР.

Появилсяпоявился и инструмент, без которого частные инвестиции в воюющую страну невозможны в принципе, – рынок страхования военных рисков: согласовано 174 заявки на 3,5 миллиарда гривен, осуществлены первые выплаты компенсаций страховых премий.Программа "5-7-9" выдала 21,1 тысячи кредитов на 99,4 миллиарда гривен. Инвестиционное направление принесло 2,4 миллиарда евро: первая сделка Flagship Fund на 220 миллионов евро заключена именно с милтех-компанией, а с международными финансовыми организациями запущен риск-шеринг на 2,2 миллиарда евро для украинских банков,

– отметили авторы аналитического обзора.

Там также подчеркнули, что в конце 2025 года оппозиция повсеместно говорила о дефолте в 2026-м, и такую перспективу без записи признавали и сами чиновники. Сегодня об этих разговорах забыли – и это, возможно, самый недооцененный результат работы Кабмина. Речь идет о привлечении за год 47,8 миллиарда долларов внешней помощи, согласовании программы UkraineSupport Loan на 2026–2027 годы объемом 90 миллиардов евро, а также о запуске новой программы МВФ на 8,1 миллиарда евро.

В макроэкономике Украины также заметны положительные результаты деятельности правительства Свириденко: ВВП вырос на 1,8% за 2025 год и на 3% в четвертом квартале, инфляция снизилась с 12% до 8%, международные резервы достигли рекордных 57,3 миллиарда долларов, а собственные доходы бюджета – 1,9 триллиона гривен, что составляет 107,5% от плана.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Международный валютный фонд (МВФ) с пониманием отнесся к позиции Украины относительно обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Таким образом, вопрос о введении НДС для физических лиц-предпринимателей на данный момент снят с повестки дня переговоров с МВФ.