Экономили на коммунальных услугах: мать и сын замерзли насмерть на Тернопольщине

В Кременце погибли мать и сын: они умерли от переохлаждения. 80-летняя женщина и 53-летний мужчина хотели сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Тревогу забили соседи. Они заметили, что свет в доме не выключают в течение нескольких дней подряд.

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Полицию вызвали соседи

На место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили внутри дома тела умерших матери и сына.

Соседи рассказывают, что оба погибших злоупотребляли алкоголем, но при этом пытались экономить деньги на коммунальных платежах. Именно поэтому невыключенный свет местных жителей очень удивил.

Криминалисты не обнаружили признаков насильственной смерти

Инспектор-криминалист никаких признаков насильственной смерти не обнаружил на телах. Также, согласно заключению осмотра, смерть наступила от 3 до 5 дней назад. Наиболее вероятная причина – переохлаждение.

Смерть матери и сына полиция квалифицировала как несчастный случай.

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