Мужчину признали виновным в попытке завладеть деньгами путем мошенничества и злоупотреблении служебным положением. Также он обещал взятку служебному лицу.
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Прокуроры доказали, что председатель Мшанецкого сельского совета пытался присвоить 80 тысяч долларов. За эти деньги он обещал решить вопрос о выделении 2 гектаров земли вблизи автотрассы Тернополь – Зализцы – Почаев. Ее планировали использовать для строительства гостиничного комплекса.
Стоит заметить, что на самом деле мужчина не имел таких полномочий, ведь участок расположен за пределами населенного пункта.
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Взятки чиновников: последние новости
- Работники Службы безопасности Украины 20 октября объявили о подозрении во взяточничестве депутату городского совета Полтавы, а также местному чиновнику. Они пытались организовать коррупционный механизм при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство.
- СБУ разоблачила на коррупции руководителя подразделения одного из департаментов Киевской городской госадминистрации. Он требовал деньги от владельцев малого и среднего бизнеса.
- Следователи Государственного бюро расследований разоблачили работника одного из управлений Государственной фискальной службы и заместителя начальника одного из отделов на вымогательстве взятки. Они обещали уменьшить правовую квалификацию преступления представителя компании-застройщика за вознаграждение.