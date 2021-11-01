Мужчину признали виновным в попытке завладеть деньгами путем мошенничества и злоупотреблении служебным положением. Также он обещал взятку служебному лицу.

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Прокуроры доказали, что председатель Мшанецкого сельского совета пытался присвоить 80 тысяч долларов. За эти деньги он обещал решить вопрос о выделении 2 гектаров земли вблизи автотрассы Тернополь – Зализцы – Почаев. Ее планировали использовать для строительства гостиничного комплекса.

Стоит заметить, что на самом деле мужчина не имел таких полномочий, ведь участок расположен за пределами населенного пункта.

Обратите внимание! Сельского главу также лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 2 лет.

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Взятки чиновников: последние новости