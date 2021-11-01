Чоловіка визнали винним у спробі заволодіти грошима шляхом шахрайства та зловживанні службовим становищем. Також він обіцяв надати хабар службовій особі.

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Прокурори довели, що голова Мшанецької сільської ради намагався привласнити 80 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв розв'язати питання про виділення 2 гектарів землі поблизу автотраси Тернопіль – Залізці – Почаїв. Її планували використати для будівництва готельного комплексу.

Варто зауважити, що насправді чоловік не мав таких повноважень, адже ділянка розташована за межами населеного пункту.

Зверніть увагу! Сільського голову також позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування впродовж 2 років.

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