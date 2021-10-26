НАБУ та САП розпочали розслідування після того, як надійшла заява від самого Лещенка. Він повідомив, що йому пропонують хабар.

До теми НАБУ повідомило підозру двом особам у спробі підкупу голови Держгеокадастру

Загальна сума хабаря мала скласти 170 тисяч доларів

Обвинувачених викрили у грудні 2020 року прямо "на гарячому" – коли вони передавали голові Держгеокадастру гроші. Чоловіки віддавали 25 тисяч доларів. Першу частину коштів – 26 тисяч 900 доларів хабарники занесли ще у листопаді.

Загальна сума, якою планували підкупити Лещенка, – значна – 170 тисяч в американській валюті. За ці гроші голова відомства мав видати накази про призначення земельних ділянок для підставних осіб.

Зверніть увагу! З грудня 2020 року Роман Лещенко обіймає посад міністра аграрної політики та продовольства України.

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Коротко про останні гучні випадки хабарництва в Україні: