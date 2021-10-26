НАБУ и САП начали расследование после того, как поступило заявление от самого Лещенко. Он сообщил, что ему предлагают взятку.

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Общая сумма взятки должна была составить 170 тысяч долларов

Обвиняемых уличили в декабре 2020 года прямо "на горячем" – когда они передавали главе Госгеокадастра деньги. Мужчины отдавали 25 тысяч долларов. Первую часть средств – 26 тысяч 900 долларов взяточники занесли еще в ноябре.

Общая сумма, которой планировали подкупить Лещенко, – значительная – 170 тысяч в американской валюте. За эти деньги глава ведомства должен был издать приказы о назначении земельных участков для подставных лиц.

Обратите внимание! С декабря 2020 года Роман Лещенко занимает пост министра аграрной политики и продовольствия Украины.

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