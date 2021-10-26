НАБУ и САП начали расследование после того, как поступило заявление от самого Лещенко. Он сообщил, что ему предлагают взятку.
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Общая сумма взятки должна была составить 170 тысяч долларов
Обвиняемых уличили в декабре 2020 года прямо "на горячем" – когда они передавали главе Госгеокадастра деньги. Мужчины отдавали 25 тысяч долларов. Первую часть средств – 26 тысяч 900 долларов взяточники занесли еще в ноябре.
Общая сумма, которой планировали подкупить Лещенко, – значительная – 170 тысяч в американской валюте. За эти деньги глава ведомства должен был издать приказы о назначении земельных участков для подставных лиц.
Ранее Суд избрал меру пресечения судье из Винницкой области, его подозревают в получении взятки
Коротко о последних громких случаях взяточничества в Украине:
- Ранее депутату Полтавского горсовета объявили подозрение во взяточничестве. Злоумышленники пытались организовать коррупционный механизм при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство.
- На получении 2 тысяч долларов взятки поймали руководителя подразделение одного из департаментов КГГА.
- Под суд пойдут и двое налоговиков из Тернопольщины. Они за вознаграждение помогали компании-застройщику.