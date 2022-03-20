В экопарке Харькова из-за обстрела оккупантов погибли олени

Российские захватчики снова обстреляли харьковский экопарк, где еще находятся дикие животные. В результате обстрела погибли благородные олени, которые были в вольере на территории парка.

Выжившие под обстрелами лени ходят в лесу близ парка, сообщили в Фельдман экопарке.

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От российских обстрелов погибли 9 животных. 20 оставшихся живых оленей сбежали в близлежащий лес. В экопарке призвали охотников не стрелять в оленей.

Не стреляйте в этих животных. Они привыкли к людям и могут подпускать их достаточно близко. Но при нынешних тяжелых условиях мы все должны оставаться людьми, помогать друг другу, относиться с пониманием к сложившимся обстоятельствам. Дайте нашим оленям выжить! Тем более что сезон охоты сейчас закрыт,

– сообщили в экопарке.

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