Олені, які вижили під обстрілами, ходять у лісі поблизу парку, повідомили у Фельдман екопарку.

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Від російських обстрілів загинули 9 тварин. 20 оленів, які залишилися живі, втекли до прилеглого лісу. В екопарку закликали мисливців не стріляти в оленів.

Не стріляйте, будь ласка, у цих тварин. Вони звикли до людей і можуть підпускати їх до себе досить близько. Але за нинішніх найважчих умов ми всі повинні залишатися людьми, допомагати один одному, ставитися з розумінням до обставин, що склалися. Дайте нашим оленям вижити! Тим більше, що сезон полювання зараз закритий,

– повідомили в екопарку.

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