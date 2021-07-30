Экорейдеры в Украине могут оказаться за решеткой: в отношении некоторых уже ведется следствие

Государство страдает от вырубки лесов, деградации земельных ресурсов, бытовых отходов и глобального загрязнения Днепра.

Но тем временем в портфолио юристов уже есть кейсы, где и бизнес защитили, и экотеррористов есть все шансы привлечь к ответственности.

"Было зарегистрировано уголовное производство по ст. 206 – препятствование противоправной хозяйственной деятельности, велось документирование всей преступной группы. Через полтора года были задержаны семь человек. И им, и организаторам было сообщено о подозрении, в настоящее время следствие продолжается", – рассказал Иван Проданик, партнер адвокатского объединения "Экобезопасность".

В Украине важно преодолеть экорейдерство, ведь из-за их пустых лозунгов часто нивелируются реальные экологические проблемы. Сегодня государство страдает от вырубки лесов, деградации земельных ресурсов, бытовых отходов и глобального загрязнения Днепра. Специалисты отмечают, что питьевой воды в целом уже нет.

"Состояние водоснабжения напрямую зависит от Днепра, его состояние ухудшается с каждым разом. Теоретически, уже никто в Украине не пьет воду из открытых источников водоснабжения. Мы все покупаем с вами ту самую воду водопроводную, которую очищают дополнительным оборудованием – это же огромный пул проблемы", – сказал эксперт водного комитета ПАЭУ Марьяна Гинзула.