Але тим часом у портфоліо юристів уже є кейси, де і бізнес захистили, і екотерористів є усі шанси притягнути до відповідальності.

"Було зареєстроване кримінальне провадження за ст. 206 – перешкоджання протиправній господарській діяльності, велося документування усієї злочинної групи. Через півтора року було затримано сімох осіб. І їм, і організаторам було повідомлено про підозру, на даний час слідство триває", – розповів Іван Проданик, партнер адвокатського об'єднання "Екобезпека".

В Україні важливо подолати екорейдерство, адже через їхні порожні гасла часто нівелюються реальні екологічні проблеми. Сьогодні держава страждає від вирубки лісів, деградації земельних ресурсів, побутових відходів і глобального забруднення Дніпра. Фахівці зазначають, що питної води загалом уже немає.

"Стан водопостачання напряму залежить від Дніпра, його стан погіршується з кожним разом. Теоретично, вже ніхто в Україні не п’є воду з відкритих джерел водопостачання. Ми всі купуємо з вами ту саму воду водопровідну, яку очищують додатковими обладнанням – це ж величезний пул проблеми", – сказав експерт водного комітету ПАЕУ Мар'яна Гінзула.