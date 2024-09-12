"Мощные" контрсанкции для запада: экс-чемпион мира требует запретить чешское пиво в России

После начала полномасштабного вторжения почти весь цивилизованный мир объединился, чтобы помочь Украине в борьбе с агрессором. Страны-партнеры поставляют нам оружие и вводят санкции против России и ее представителей.

В частности, активной является Чехия. Среди прочего, она стала инициатором сбора средств для закупки более миллиона артиллерийских снарядов, чтобы передать их Украине.

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Санкции, которые россияне не заценят

Из-за такой позиции дружественной для нас страны бывший чемпион мира в хевивейте Николай Валуев потребовал сделать мощный ответ. Действующий депутат Государственной думы обвинил союзников Украины в агрессии против жителей России.

За это он требует усилить "импортозамещение" и запретить закупку товаров из стран "коллективного Запада", в частности, чешского пива, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Бывший боксер сделал репост в своем телеграмм-канале одного из пропагандистов, который пожаловался на то, что "одним из крупных источников пополнения бюджета Чехии является производство и экспорт пива", а саму страну назвал русофобской.

Я уже писал здесь, что пиво их и по рецепту тоже козлиное, во всех смыслах. Наши уже давно варят не хуже. Но любое упоминание о чехах и чешском пиве, тем более распитие его, сегодня после обстрелов их оружием российских городов не вяжется со здравым смыслом,

– пожаловался Валуев.

Отметим, что это уже далеко не первый "гениальный" спич от Николая. В частности, ранее он обвинял Украину в нарушении международного права, поскольку наша страна не капитулирует и сопротивляется оккупантам.