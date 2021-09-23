Экс-чиновника филиала УЗ подозревают в нанесении миллионных убытков

Бывшему чиновнику филиала Укрзализныци сообщили о подозрении в нанесении ущерба на 9,6 миллиона гривен. Он незаконно обеспечил победу двух фирм при проведении тендера на закупку кондиционеров.

В чем подозревают чиновника

Вероятный злоумышленник – бывший исполняющий обязанности начальника одной из служб регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця". Сообщение о подозрении ему объявили 23 сентября.

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По данным предварительного расследования, подозреваемый воспользовался своим служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц. Он обеспечил их победу в открытых торгах по закупке устройств питания для охлаждения и обогрева пассажирских вагонов. Далее чиновник подписал договоры по заведомо завышенным ценам.

В 2017 году во время проведения тендеров чиновник безосновательно включил в тендерную документацию дискриминационные требования для ограничения участия других участников, кроме двух определенных обществ,

– рассказали в САП.

После этого, чиновник подготовил документы для закупки на общую сумму более 26 миллионов гривен. При этом мониторинг рынка цен провели без изучения реальных цен.

В мае 2017 года с победителями вышеуказанного тендера подписали договоры поставки устройств. Укрзализныця перечислила оплату в размере 26 миллионов 750 тысяч гривен. Так компания переплатила 9,6 миллиона, что подтверждает судебно-экономическая экспертиза.

Дорогущие устройства питания необходимые для охлаждения и обогрева пассажирских вагонов так и не ввели в эксплуатацию.

Должностному лицу объявили подозрение по статье о злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Сейчас продолжается досудебное расследование.