Экс-депутат Мартыненко подал апелляцию на решение суда в Швейцарии о заключении
Бывший народный депутат Николай Мартыненко решил подать апелляцию на решение суда в Швейцарии, который приговорил его к заключению.
Напомним, Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко, пишет 24 канал.
Его обвиняют в отмывании более 2,8 миллиона евро. Его приговорили к 28 месяцам заключения, 12 из которых – "безусловного отбывания".
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В пресс-службе Николая Мартыненко заявили, что это решение не вступило в силу, ведь они подали апелляцию, пишет УНИАН.
Сам Мартыненко заявил, что хочет лично свидетельствовать в суде по этому делу. Но не смог этого сделать на суде первой инстанции из-за карантинных ограничений и закрытых границ.
При этом у Мартыненко обвинили "Радио Свобода" в манипуляции из-за упоминания о "28 месяцах заключения", ведь 16 из них – условный срок. Хотя на сайте четко указано, что "Николаю Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев тюремного заключения, 12 из которых – "безусловного отбывания". Поэтому, несмотря на 16 месяцев условного срока, 12 месяцев все же предусматривают заключение.
В чем обвиняют Мартыненко и его сообщников
- По данным швейцарских следователей, Николай Мартыненко и Павел Скаленко подозреваются в том, что открывали в банках Швейцарии счета, с которых покупали недвижимое имущество и активы в этой и других странах. Таким образом они отмывали деньги, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.
- Мартыненко якобы поручил Скаленко создать оффшорную компанию в Панаме. Ее фиктивными директорами были граждане этой страны, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем. Следовательно, по указанию Мартыненко, Скаленко открывал банковские счета в Швейцарии от имени оффшора, указывая в документах бенефициарным владельцем активов именно экс-нардепа.
- Отметим, что дело в Швейцарии тесно связано с украинским делом в отношении Мартыненко и его сообщников, которое вели НАБУ и САП. Сейчас оно рассматривается в Антикоррупционном суде.