Бывший народный депутат Николай Мартыненко решил подать апелляцию на решение суда в Швейцарии, который приговорил его к заключению.

Напомним, Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко, пишет 24 канал.

Его обвиняют в отмывании более 2,8 миллиона евро. Его приговорили к 28 месяцам заключения, 12 из которых – "безусловного отбывания".

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В пресс-службе Николая Мартыненко заявили, что это решение не вступило в силу, ведь они подали апелляцию, пишет УНИАН.

Сам Мартыненко заявил, что хочет лично свидетельствовать в суде по этому делу. Но не смог этого сделать на суде первой инстанции из-за карантинных ограничений и закрытых границ.

При этом у Мартыненко обвинили "Радио Свобода" в манипуляции из-за упоминания о "28 месяцах заключения", ведь 16 из них – условный срок. Хотя на сайте четко указано, что "Николаю Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев тюремного заключения, 12 из которых – "безусловного отбывания". Поэтому, несмотря на 16 месяцев условного срока, 12 месяцев все же предусматривают заключение.

В чем обвиняют Мартыненко и его сообщников