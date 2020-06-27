Ексдепутат Мартиненко подав апеляцію на рішення суду у Швейцарії про ув'язнення
Колишній народний депутат Микола Мартиненко вирішив подати апеляцію на рішення суду у Швейцарії, який засудив його до ув'язнення.
Нагадаємо, Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього депутата від "Народного фронту" Миколу Мартиненка, пише 24 канал. Його звинувачують у відмиванні понад 2,8 мільйона євро. Його засудили до 28 місяців ув’язнення, 12 з яких – "безумовного відбування".
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В пресслужбі Миколи Мартиненка заявили, що це рішення не вступило в силу, адже вони подали апеляцію, пише УНІАН.
Сам Мартиненко заявив, що хоче особисто свідчити в суді у цій справі. Але не зміг цього зробити на суді першої інстанції через карантинні обмеження та закриті кордони.
При цьому в Мартиненка звинуватили "Радіо Свобода" в маніпуляції через згадку про "28 місяців ув'язнення", адже 16 з них – умовний термін. Хоча на сайті видання чітко вказано, що "Миколі Мартиненку оголосили покарання у вигляді 28 місяців ув’язнення, 12 з яких – "безумовного відбування". Тож попри 16 місяців умовного терміну, 12 місяців таки передбачають ув'язнення.
В чому звинувачують Мартиненка та його поплічників
- За даними швейцарських слідчих, Микола Мартиненко та Павло Скаленко підозрюються в тому, що відкривали в банках Швейцарії рахунки, з яких купували нерухоме майно та активи в цій та інших країнах. Таким чином вони відмивали гроші, отримані незаконним шляхом в Україні та Чехії.
- Мартиненко начебто доручив Скаленку створити офшорну компанію у Панамі. Її фіктивними директорами були громадяни цієї країни, але всі вони призначили Мартиненка своїм уповноваженим представником. Відтак, за вказівкою Мартиненка, Скаленко відкривав банківські рахунки у Швейцарії від імені офшору, зазначаючи в документах бенефіціарним власником активів саме екснардепа.
- Відзначимо, що справа у Швейцарії тісно пов'язана з українською справою щодо Мартиненка та його спільників, яку вели НАБУ й САП. Зараз вона розглядається в Антикорупційному суді.