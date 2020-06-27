Колишній народний депутат Микола Мартиненко вирішив подати апеляцію на рішення суду у Швейцарії, який засудив його до ув'язнення.

Нагадаємо, Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього депутата від "Народного фронту" Миколу Мартиненка, пише 24 канал. Його звинувачують у відмиванні понад 2,8 мільйона євро. Його засудили до 28 місяців ув’язнення, 12 з яких – "безумовного відбування".

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В пресслужбі Миколи Мартиненка заявили, що це рішення не вступило в силу, адже вони подали апеляцію, пише УНІАН.

Сам Мартиненко заявив, що хоче особисто свідчити в суді у цій справі. Але не зміг цього зробити на суді першої інстанції через карантинні обмеження та закриті кордони.

При цьому в Мартиненка звинуватили "Радіо Свобода" в маніпуляції через згадку про "28 місяців ув'язнення", адже 16 з них – умовний термін. Хоча на сайті видання чітко вказано, що "Миколі Мартиненку оголосили покарання у вигляді 28 місяців ув’язнення, 12 з яких – "безумовного відбування". Тож попри 16 місяців умовного терміну, 12 місяців таки передбачають ув'язнення.

В чому звинувачують Мартиненка та його поплічників